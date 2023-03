Dzeko-Inter, rinnovo più vicino: il bosniaco apre al prolungamento

Dzeko ha 37 anni è vero, ma, insieme a Lautaro Martinez, è al momento l’unico punto fermo di un attacco che è un grossissimo punto di domanda. Lukaku verrà rispedito a Londra e non è detto che il prestito venga rinnovato. Correa verrà quasi sicuramente ceduto, perlomeno in prestito. Quindi anche lato economico la società penserà probabilmente al “minore dei mali”.

Il bosniaco può dare ancora molto nonostante l’età, specie se centellinato e non costretto agli straordinari. E per quanto 5 milioni a stagione siano tanti per le casse dell’Inter, prendere un nuovo attaccante pagandone anche il cartellino inciderebbe sicuramente molto di più a bilancio. Visto che probabilmente ne andranno già recuperati un paio in attacco, l’apertura di Dzeko è un toccasana in tal senso: un vuoto in meno da riempire nell’immediato. Ed è anche per questo che il rinnovo pare un’ipotesi molto concreta, anche a certe cifre.