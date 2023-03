Il punto sugli infortunati dell’Inter: Bastoni e Gosens cercano il recupero

Inzaghi può sorridere solo in parte per la situazione dell’infermeria dell’Inter. La sosta per le Nazionali sicuramente aiuterà gli acciaccati a recuperare, ma al tempo stesso potrebbe creare nuovi infortuni.

Nel frattempo Bastoni e Gosens, entrambi out nelle ultime uscite per problemi muscolari, sembrano sulla via della guarigione. Ieri tutti e due si sono allenati a parte ad Appiano, ma la sensazione è, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, che entrambi possano rapidamente migliorare e tornare a disposizione per la ripresa del campionato contro la Fiorentina.

Discorso diverso per Skriniar, che sembra convivere ancora con un forte mal di schiena causato da una lombalgia acuta. Lo slovacco ha lasciato il ritiro della Nazionale, così come Dimarco (che dovrebbe rientrare senza problemi per la gara con i viola), per rientrare in Italia. Il difensore continuerà a curarsi ad Appiano, ma i tempi di recupero sono un grosso punto interrogativo per un infortunio del genere.