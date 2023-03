Conte-bis difficile ma non impossibile: il vero ostacolo è… Inzaghi!

Per quanto suggestiva, l’ipotesi di un Conte-bis al momento sembra molto improbabile. A rigor di logica infatti, economicamente parlando, sarebbe insostenibile per le casse del club. Senza contare che il tecnico non potrebbe certo essere accontentato sul mercato, anzi: rischierebbe di vedere partire altri big.

Discorso diverso in caso di cambio di proprietà, ma tutto tace su questo fronte almeno al momento e pare improbabile che le cose possano cambiare radicalmente da qui a giugno. Da non sottovalutare poi l’orgoglio: Conte forse potrebbe anche tornare sui suoi passi, ma l’Inter? In fondo il tecnico la snobbò post Scudetto, non fidandosi del progetto e andandosene per l’impossibilità di fare un mercato faraonico. Difficile che Zhang scelga di passare sopra una scelta del genere, anche solo per l’immagine del club.