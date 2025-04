L’Inter ha già deciso QUATTRO addii a fine stagione

Il derby di Coppa Italia ha lanciato segnali di allarme preoccupanti in casa Inter, con la squadra chiamata a reagire immediatamente per non rovinare il finale di stagione. La gara con il Milan, però, sembra aver anche dato una sentenza definitiva per quanto riguarda il prossimo mercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il destino di quattro giocatori sarebbe già stato deciso: sarà addio a fine stagione. Sarà rivoluzione totale in attacco: le riserve della Thu-La, Correa, Taremi e Arnautovic saluteranno i nerazzurri. I primi due hanno deluso fortemente, specialmente l’iraniano, mentre per l’austriaco l’età non sembra favorire il rinnovo di contratto.

Al capolinea sembrerebbe essere arrivata anche l’esperienza di Asllani. La Rosea, infatti, sottolinea come i nerazzurri siano già alla ricerca di un vice-Calhanoglu per la prossima stagione (non sarà Sucic), in grado di avere un impatto più consistente, soprattutto nei big match.