Inzaghi cambia tutto: nuova strategia nel finale di stagione

Due sconfitte di fila non possono essere la normalità per l’Inter, lo ha sottolineato anche Simone Inzaghi al termine del derby di Coppa Italia. Per questo motivo, serve una reazione immediata e un cambio di passo generale per l’ultimo scorcio di stagione, che determinerà il destino dei nerazzurri in Serie A e Champions League.

Una situazione delicata, che Inzaghi vuole gestire in modo netto e chiaro. Cambia tutto rispetto al passato: come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico sarebbe pronto ad abbandonare le rotazioni scientifiche viste fin qui, per puntare esclusivamente ai titolari.

Ci sarà ancora spazio per un po’ di turnover nelle prossime 3 gare (Roma, Barcellona in Spagna e Verona); ma dal ritorno della semifinale di Champions League, con anche il rientro a pieno regime di Zielinski, Dumfries e Thuram, il tecnico dell’Inter punterà sempre sui migliori giocatori a disposizione. La stagione può ancora essere memorabile e Inzaghi chiederà l’ultimo, decisivo sforzo.