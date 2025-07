L’Inter supera quota 40 per Lookman: i dettagli dell’offerta

Come preannunciato dal presidente Beppe Marotta nella conferenza stampa di ieri, entro due giorni verrà fatta chiarezza intorno al caso Lookman sia in un caso che in un altro. Quest’oggi, infatti, è atteso il rilancio ufficiale dell’Inter con un’offerta al rialzo all’Atalanta che sa tanto di dentro o fuori.

Come svelato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto a sfondare la famosa quota dei 40 milioni per avvicinarsi ai 50 richiesti sin dal primo istante dall’Atalanta. Con ogni probabilità, l’offerta nerazzurra si assesterà sui 43 milioni come parte fissa, con l’aggiunta di altri 2-3 milioni sotto forma di bonus.

L’impressione è che a risultare decisiva possa essere la natura dei bonus, anche se l’Inter rimane fiduciosa di poter chiudere positivamente l’affare. Il club nerazzurro ha dalla sua anche il totale gradimento di Lookman che ha già accettato la bozza di contratto da 4,5 milioni a stagione fino al 2030 e che non vede l’ora di poter concretizzare l’affare per raggiungere i nuovi compagni ad Appiano.