Inter-Lookman, Atalanta pronta al nuovo strappo

Siamo già ben oltre le due settimane di trattative tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Da parte di entrambi i club non esiste alcun interesse ad andare troppo per le lunghe e rendere interminabili i negoziati. Anche per questa ragione, nel corso della conferenza stampa di ieri, il presidente Beppe Marotta aveva annunciato che sarebbero arrivate novità importanti nel giro di un paio di giorni.

Quella di oggi può dunque essere considerata come la giornata chiave, quella in cui l’Inter presenterà la sua ultima offerta da dentro o fuori per Lookman. Compresi i bonus, il rilancio nerazzurro dovrebbe aggirarsi intorno ai 45-46 milioni di euro, nettamente più vicino rispetto ai 50 chiesti dall’Atalanta. Ed è chiaro che non si andrà oltre, perché in caso di esito negativo il club interista cambierà obiettivo.

Ad ogni modo, l’Atalanta si sta preparando ad ogni eventualità consapevole di poter arrivare ad un nuovo strappo con l’attaccante, proprio come accaduto un anno fa. Lookman, che sino a questo momento si è regolarmente presentato a Zingonia, sta spingendo per trasferirsi all’Inter e potrebbe rompere con i bergamaschi in caso di risposta negativa ad una nuova offerta più alta.

La stessa Atalanta è però reduce non solo dal caso Lookman della passata stagione, ma soprattutto dalla vicenda Koopmeiners. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, “la differenza rispetto ad un anno fa è chiara, perché l’Atalanta non ha mai dichiarato Lookman incedibile, come fece con l’olandese”.