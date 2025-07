Sirene arabe su Zielinski: sostituto Inter dalla Serie A

Da qualche ora si è cominciato a parlare del futuro in bilico di Piotr Zielinski all’Inter. Il centrocampista polacco non viene considerato intoccabile dal club nerazzurro dopo una prima stagione a dir la verità parecchio sfortunata per via dei numerosi stop accusati dall’ex Napoli.

La stessa Inter, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sarebbe disposta ad ascoltare offerte per il centrocampista. A causa di un ingaggio netto a stagione da 4,5 milioni di euro, l’unica pista credibile porta ancora una volta all’Arabia Saudita che ben due anni fa era stata vicinissima a strappare la firma del polacco.

In caso di partenza, l’Inter avrebbe già individuato due profili sui cui puntare nel campionato italiano: Morten Frendrup del Genoa e Mandela Keita del Parma. Entrambi sono due centrocampista di corsa e quantità, perfetti da schierare con un altro interprete di qualità in una linea a due. Sia in un caso che in un altro, l’investimento richiederebbe circa 20 milioni di euro.

In questo ragionamento non rientra invece Asllani, il quale verrà ceduto a prescindere in quanto non rientra nei piani sportivi del club.