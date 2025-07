Moretto: “Inter APRE alla cessione di QUESTO titolare”

Possibile colpo di scena sul mercato in uscita dell’Inter con un’indiscrezione delle ultime ore. Matteo Moretto, infatti, sul canale Youtube di Fabrizio Romano ha riportato una sorprendente novità che riguarda la posizione del club nerazzurro intorno ad un suo titolare.

Come spiegato dal giornalista, l’Inter starebbe valutando una possibile partenza di Benjamin Pavard. Il francese, titolarissimo negli ultimi due anni, non rientrerebbe dunque in quella lista di calciatori intoccabili sia per Cristian Chivu che per il club nerazzurro e potrebbe andar via dinnanzi alla giusta offerta.

Queste le ultime sul difensore: “Mi dicono che l’Inter, qualora dovesse arrivare un’offerta interessante per lui, potrebbe considerarla. Pavard per l’Inter non è un calciatore intoccabile, non è un calciatore per cui verrà detto di no a prescindere a qualsiasi tipo di offerta. 29 anni, è stato pagato circa 31 milioni di euro nell’estate 2023 dal Bayern Monaco, l’Inter potrebbe considerare una partenza di Pavard qualora dovesse arrivare l’offerta giusta”.