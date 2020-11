Dalla Spagna – L’Inter mette gli occhi su Andrija Radulovic. Il prezzo è fissato, ma la concorrenza non manca

L’Inter ha gli occhi puntati sul mercato. Marotta è in cerca di giovani talenti in tutto il mondo da regalare ad Antonio Conte e per la prossima finestra di mercato si prevedono dei movimenti in entrata. Dalla Spagna rimbalza la notizia dell’interesse nerazzurro verso il ‘nuovo Shaqiri’, su cui la concorrenza è già forte. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, infatti, il club di Suning starebbe seguendo Andrija Radulovic, giovane asso della Stella Rossa.

L’attaccante serbo è nel giro della Nazionale U19 e potrebbe lasciare Belgrado già la prossima estate. Ala destra classe 2002, avrebbe una valutazione non superiore a 1,5 milioni e ha destato interesse di diverse squadre. Oltre a Valencia e Benfica, piace anche al Milan e a fine stagione potrebbe andare in scena un vero derby di mercato.

