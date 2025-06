L’Inter SMENTISCE la richiesta di Calhanoglu: cosa succede ora

Si è discusso molto nelle ultime ore del possibile addio all’Inter di Calhanoglu. A far rumore sono state soprattutto le ricostruzioni dalla Turchia su una sua richiesta di cessione. Tuttavia, sarebbero stati gli stessi nerazzurri a smentire questa ricostruzione.

Lo riporta Tuttosport, che evidenzia come la dirigenza interista sostenga di non aver ricevuto alcun messaggio dal giocatore, né in merito alla volontà di essere ceduto, né legata a una richiesta di favorire la trattativa con il Galatasaray.

Al momento, dunque, la situazione rimane in stallo. L’addio non sarebbe da escludere del tutto, ma l’Inter potrebbe accettarlo solo di fronte a un’offerta ritenuta congrua: almeno 25-30 milioni di euro. Ad oggi, però, il Galatasaray non sembra disposto a spendere quella cifra.