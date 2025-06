L’Inter apre all’addio di Esposito: “Soluzione ideale”

Con l’arrivo di Ange Yoan-Bonny in attacco, l’Inter è pronta ora a concentrarsi anche sulle possibili cessioni. D’altronde, i nerazzurri hanno bisogno di qualche introito per finanziare ulteriori colpi di mercato e i nomi sul taccuino di altre squadre non mancano.

Tra questi c’è sicuramente Sebastiano Esposito. L’attaccante è in uscita, ma potrebbe aver già trovato una possibile sistemazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, su di lui ci sarebbe l’interesse della Fiorentina, che lo riterrebbe una “soluzione ideale” per completare il reparto offensivo, a prescindere dal futuro di Kean.

I Viola sarebbero pronti a lavorare al trasferimento, anche se senza eccessiva fretta. L’Inter avrebbe aperto all’addio di Esposito, con l’intesa che andrà ora cercata intorno a una cifra tra i 7 e i 10 milioni di euro, ovvero la valutazione che i nerazzurri fanno del giocatore.