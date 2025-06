L’Inter cerca budget: questa cessione sblocca il colpo in difesa

Con il mese di luglio ancora non iniziato, l’Inter ha già messo a segno 3 colpi (2 ufficiali, 1 da ufficializzare nei prossimi giorni), ma il mercato nerazzurro è ben lontano dal considerarsi concluso. Tuttavia, per poter mettere a segno altri colpi, la dirigenza deve prima rimpolpare il budget a propria disposizione.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come serva alcune cessioni, per rinforzare gli altri reparti. Come, ad esempio, in difesa, dove l’obiettivo nel mirino rimane comunque Giovanni Leoni. Per il classe 2006 c’è da battere la concorrenza del Milan, ma anche un Parma restio alla cessione.

Per Leoni, in sostanza, servirebbe uno sforzo consistente. Per sbloccare questo scenario, sempre secondo il quotidiano romano, potrebbe essere decisiva la cessione di Yann Bisseck, da tempo corteggiato da alcuni club di Premier League.