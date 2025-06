Nuova strategia Inter: così cambia il futuro di Carboni

Valentin Carboni ha saputo rendersi protagonista al Mondiale per Club con un gol prezioso e ora attende di conoscere quale sarà il suo futuro. Lo stesso giocatore non si è sbilanciato in merito, ma in casa Inter l’ipotesi del prestito sembra la più probabile

Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri vogliono fargli ritrovare il campo con continuità dopo il brutto infortunio subuito. Il River Plate si sarebbe informato per il prestito del giocatore, come sostituto del partente Mastantuono; ma anche il Genoa si sarebbe fatto avanti per il classe 2005.

Tuttavia, come scrive sempre il quotidiano torinese, il suo futuro potrebbe subire una sterzata improvvisa, un po’ come accaduto con Pio Esposito, se Cristian Chivu si imponesse per tenerlo in rosa. D’altronde, i nerazzurri starebbero valutando l’acquisto di un trequartista e Carboni potrebbe aggiungere quelle caratteristiche in rosa, senza dover spendere.