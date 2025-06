KO Pio Esposito: l’ANNUNCIO sull’infortunio dopo gli esami

Manca sempre meno a Inter-Fluminense, ottavi di finale del Mondiale per Club. L’avvicinamento alla gara, però, non ha portato buone notizie per Cristian Chivu, che si è ritrovato a fare i conti con l’infortunio di Francesco Pio Esposito, grande protagonista dell’ultima sfida con il River Plate.

Il tecnico e l’Inter, però, hanno potuto tirare un parziale sospiro di sollievo sulle sue condizioni. Infatti, l’esito degli esami strumentali avrebbe escluso la presenza di lesioni. Questo vuol dire che i tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi.

Infatti, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo dell’Inter sarebbe quello di portarlo in panchina già contro la Fluminense. Da capire se Chivu deciderà di utilizzarlo o meno a gara in corso, probabilmente influenzato anche dall’andamento della gara.