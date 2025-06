Colpo di scena VLAHOVIC via dalla Juve a ZERO: “C’è l’Inter!”

Nelle ultime stagioni il mercato dell’Inter è stato caratterizzato soprattutto dall’attenzione per possibili colpi a costo zero. L’operato della dirigenza nerazzurra ha intrapreso un’altra via, per volontà di Oaktree, ma l’attenzione per possibili colpacci sembra essere rimasta.

Infatti, come scrive La Gazzetta dello Sport, “c’è l’Inter”, dietro alle difficoltà della Juventus di trovare una soluzione per il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, infatti, sembra aver puntato i piedi, rifiutando il rinnovo del contratto.

In scadenza nel 2026, sottolinea Giovanni Albanese, giornalista della Rosea, il centravanti bianconero sarebbe stato convinto proprio dai nerazzurri a prendere questa decisione, per poi accasarsi la prossima stagione a Milano a parametro zero.