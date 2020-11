Mercato – L’Inter si muove per il rinnovo di Bastoni. Lautaro in attesa, D’Ambrosio in dirittura d’arrivo

Dopo aver rubato la scena con la maglia dell’Inter durante la scorsa stagione, sono state sufficienti tre partite giocate con la nazionale per conquistare l’Italia intera. Alessandro Bastoni, sempre più sorprendente per via della giovanissima età, è pronto a diventare uno dei centrali più forti in circolazione, anche se la strada verso il successo è ancora lunga. Per assicurarsi sempre più il suo futuro, il club nerazzurro ha intenzione di siglare un nuovo contratto e blindarlo a Milano almeno fino al 2025 per allontanare eventuali sirene di calciomercato.

Come scritto da tuttomercatoweb.com, le parti hanno già avviato i primi contatti e la fumata bianca potrebbe arrivare ad inizio 2021. Per quanto riguarda le altre trattative, invece, va registrato un leggero ritardo per il nuovo contratto di Lautaro Martinez, a causa del mancato arrivo degli agenti in Italia per via della stretta sui viaggi dall’Argentina. Una situazione che diverrà più chiara solo nei prossimi giorni quando Danilo D’Ambrosio, in scadenza per giugno, firmerà ufficialmente il prolungamento fino al 2022.

