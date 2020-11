Bosnia-Italia, la Gazzetta è sicura: “Se Bastoni continua così va all’Europeo”

Dall’emergenza della nazionale italiana nel reparto arretrato di queste ultime tre gare giocate, è nata l’opportunità di poter vedere al centro della difesa azzurra per la prima volta Alessandro Bastoni. Il centrale dell’Inter dopo l’esordio nell’amichevole vinta con facilità sull’Estonia, difatti non ha più lasciato il campo in coppia con Acerbi anche negli ultimi due incontri. Terzo clean sheet consecutivo per l’ex difensore di Parma e Atalanta, che non sembra assolutamente intenzionato a togliersi più di dosso la maglia azzurra. Così, nelle pagelle di questa mattina, La Gazzetta dello Sport lo ha indicato ufficialmente come uno dei principali candidati a rientrare per un posto nell’elenco dei 23 calciatori che Mancini dovrà compilare per l’Europeo 2021.

Questi i voti e i giudizi che i principali quotidiani sportivi in Italia hanno attribuito alla prestazione del difensore dell’Inter nella partita di Nations League vinta contro la Bosnia:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – Non c’è Lewandowski e quindi si vede di meno, ma quando è chiamato in causa sfoggia marcature e carattere (forse anche troppo nelle proteste). Se continua così è nei 23 dell’Euro.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – Una partita da vecchio conoscitore del calcio, senza fronzoli, con sostanza, precisione, pulizia tecnica e la solita sicurezza.

TUTTOSPORT 6.5 – Un’altra prova di grande maturità.

