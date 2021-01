Mercato – Inter, quasi fatta per il rinnovo di Lautaro: agenti in sede, c’è clausola anti-Juve

La migliore notizia in questo momento in casa Inter non poteva che essere il rinnovo di Lautaro Martinez. Le trattative tra i suoi agenti e la dirigenza nerazzurra hanno subito un’accelerata improvvisa che potrebbe portare presto alla fumata bianca. A riportare l’indiscrezione è tuttomercatoweb.com, secondo cui le parti avrebbero raggiunto l’intesa totale per il nuovo contratto del numero 10.

Entrando meglio nei dettagli, l’Inter prolungherà il suo contratto di un anno con adeguamento dell’ingaggio. La clausola da 111 milioni di euro valida per le prime due settimane di luglio rimarrà intatta e verrà aggiunta una nuova clausola anti-Juve da 150 milioni. Un rinnovo che legherà Lautaro Martinez in maglia nerazzurra fino al giugno 2024, come confermato dalla presenza dei suoi agenti questo pomeriggio presso la sede nerazzurra di viale della Liberazione a Milano.

In merito alla trattativa, il noto giornalista Nicolò Schira ha successivamente aggiunto: “Bozza d’intesa tra gli agenti di Lautaro Martinez e l’Inter per il prolungamento del contratto con relativo aumento di stipendio a €5M netti a stagione più bonus. Serve ora via libera dalla Cina di Suning per ratificare il tutto”.

