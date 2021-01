Inter-Milan, le probabili formazioni: Kolarov la novità in difesa, Darmian e Perisic sugli esterni

Un derby resta pur sempre un derby, anche se si tratta del quarto di finale di Coppa Italia che decreterà in gara secca la formazione che potrà accedere al turno successivo. Protagoniste di un avvincente duello al vertice in campionato, Inter e Milan si affrontano per la seconda volta in questa stagione, dopo il successo rossonero nel girone di andata in Serie A. Due squadre che promettono di darsi battaglia, con due formazioni che adotteranno solo un leggero turnover proprio per l’importanza della posta in palio. Secondo La Gazzetta dello Sport, ecco le probabili formazioni di Inter e Milan per il match di questa sera, con fischio d’inizio alle 20.45:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER – MILAN

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic.

