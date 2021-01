Social – Lautaro, Biasin frena sul rinnovo: “Solo un incontro interlocutorio, ma non c’è apprensione”

Dopo l’incredibile accelerata del pomeriggio per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter, la notizia – riportata da più parti – è stata in un certo senso frenata dal giornalista Fabrizio Biasin. Il rinomato tifoso nerazzurro, intervenuto su Twitter, ha confermato che effettivamente l’entourage del centravanti argentino ha incontrato la dirigenza interista per gettare le basi per un prolungamento del contratto.

Secondo il cronista, però, si sarebbe trattato di un semplice incontro interlocutorio, nel corso del quale presumibilmente le parti avranno fatto il punto della situazione in modo da poter riprendere la trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez in futuro, quando i tempi saranno più maturi. Questo il tweet pubblicato da Biasin: “Tra Inter e agenti di Lautaro, oggi, solo incontro interlocutorio. Per il rinnovo c’è tempo, ma anche nessun tipo di apprensione”.

