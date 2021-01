Inter-Milan, le probabili formazioni: Conte fa un mini-turnover, Pioli perde Tonali e Mandzukic

Com’è giusto che sia in queste occasioni, c’è grandissima attesa per il derby di stasera tra Inter e Milan. Il match valido per l’accesso diretto alle semifinali di Coppa Italia riserverà come sempre grandi emozioni, tra due squadre in piena lotta per lo scudetto in campionato. Per quanto riguarda le ultime in casa dei nerazzurri, Antonio Conte va verso un turnover ridotto rilanciando dal primo minuto Kolarov, Perisic, Darmian e Sanchez. Stefano Pioli, invece, dovrà fare i conti con gli infortuni di oggi che lo hanno costretto a lasciare a casa Tonali e Mandzukic. Le probabili formazioni di Inter Milan:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER – MILAN

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic.

