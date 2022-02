Inter, passi avanti per il rinnovo di Perisic: la situazione

I nerazzurri si muovono

Che Ivan Perisic sia da inizio stagione un fattore per l' Inter è innegabile. Il croato si sta dimostrando un'arma in più, uno dei calciatori che ha fatto più la differenza finora sotto la gestione Inzaghi . Il croato però è in scadenza a giugno e chiede parecchi soldi, addirittura più dell'attuale stipendio. Tuttavia, anche se le parti rimangono distanti, qualcosa si muove.

Come riportato da Sky Sport, negli scorsi giorni l'Inter ha incontrato l'entourage di Ivan Perisic, oltre a quello di Samir Handanovic, per intavolare le trattative per il prolungamento del contratto. La società ha apertamente detto ai calciatori che vorrebbe proseguire insieme a loro, ed ora la palla passa anche agli agenti. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, ma filtra ottimismo. Certo è che non dovranno richiedere cifre esorbitanti, vista anche l'età, ma la mancanza di offerte concrete potrebbe "costringerli" a rimanere a Milano. Avere Perisic e Gosens a sinistra, sarebbe un salto qualitativo clamoroso.