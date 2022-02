Sneijder entra nella Hall of Fame nerazzurra: “L’Inter è una famiglia per me”

Le parole dell'ex calciatore

"Ringrazio di cuore tutti i tifosi nerazzurri per avermi scelto per la Hall of Fame dell'Inter. Per me si tratta di un grandissimo onore, vi sono davvero grato. A questa maglia sono molto legato, ho vissuto ricordi meravigliosi, che porto nel cuore. L'Inter è una famiglia e io sono onorato di farne parte. Ora non vedo l'ora di tornare a San Siro per risentire di nuovo le bellissime sensazioni che mi ha lasciato il Triplete del 2010. Mi manca essere a Milano, giocare al Meazza, giocare per i nostri colori. Per sempre Forza Inter!"