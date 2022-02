Verso Napoli-Inter, dubbi in attacco per Inzaghi

Lautaro sta deludendo

Inzaghi però ha qualche dubbio di formazione, soprattutto in attacco. E non tanto in vista della partita di Champions contro il Liverpool. Lautaro Martinez infatti vive un periodo di forte appannamento sotto porta ed in campionato non segna ormai da due mesi. Il contrario invece di Sanchez, che è in formissima e si sta dimostrando decisivo, soprattutto nelle Coppe. Ecco perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le quotazioni del cileno per una maglia da titolare accanto a Dzeko stanno salendo vertiginosamente. Il dubbio al tecnico probabilmente rimarrà fino a sabato mattina, ma non è da escludere che Sanchez abbia, per il momento, scavalcato Lautaro nelle gerarchie. Per riprendersi in fin dei conti al Toro basta fare quello che sa fare: segnare reti pesanti.