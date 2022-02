Coppa Italia, un Derby infinito: sarà di nuovo Inter-Milan

I nerazzurri ora potranno vendicarsi

Questa stagione non vuole proprio saperne di far stare tranquilli. Con la vittoria di ieri del Milan sulla Lazio infatti, tutto si è incastrato per offrire altri due Derby ad altissima tensione, questa volta in Coppa Italia.

Dopo la sconfitta immeritatissima in campionato quindi, l'Inter di Inzaghi ha ora una doppia occasione per mettere le cose in chiaro con il Milan e dimostrare che anche la fortuna ed il caso hanno una fine prima o poi. Riprendersi Milano è sicuramente un'idea che non faceva dormire la notte i nerazzurri, che ora avranno subito l'occasione di riprendersi quello che gli è stato tolto. Tutti nello spogliatoio volevano questa sfida e ora la vendetta è a portata di mano. C'è però un particolare a cui fare attenzione. Nonostante ormai la regola del "goal in trasferta" sia stata rimossa ovunque, anche in Champions League, per queste semifinali di Coppa Italia rimarrà in vigore. Oltre a segnare quindi, sarà essenziale evitare di subire goal in casa, visto che in caso di pareggio complessivo si attuerà questa regola. Piuttosto ridicolo, visto che entrambe le partite si giocheranno a San Siro...