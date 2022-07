Inter, Sanchez vicino all’addio? Il Marsiglia insiste per il cileno

Alexis Sanchez potrebbe finalmente essere vicino a lasciare l' Inter , dopo settimane di tentativi nerazzurri di convincerlo che ormai è fuori dal progetto. Nelle ultime ore infatti il Marsiglia , una delle poche squadre non del tutto sgradite all'attaccante, avrebbe fato decisi passi avanti per convincerlo.

Secondo il quotidiano francese La Provence la trattiva sarebbe in dirittura d'arrivo, con il club transalpino che avrebbe ormai convinto Sanchez. Consapevole della situazione però, il Marsiglia non ha intenzione di versare denaro nelle casse dell'Inter che anzi, dovrò sborsarne. Per liberarsi dell'ingombrante presenza di Sanchez infatti i nerazzurri dovranno pagare una ricca plusvalenza, probabilmente superiore ai 4 milioni serviti per liberare Vidal. Resta però da vedere se il calciatore accetterà l'offerta di rescissione nerazzurra...