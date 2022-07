Mercato – L’Atalanta insiste con l’Inter per Pinamonti, si tratta

In attesa di capire quali saranno le entrate in difesa, l' Inter deve sfoltire l'attacco. La questione Sanchez è un caso a parte, mentre per Pinamonti la situazione è più ordinaria. I nerazzurri vorrebbero mantenere il diritto di recompra sul giovane attaccante che però finora si è messo di traverso a cessioni a delle "piccole, rifiutando Monza e Salernitana .

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzioperò, la situazione potrebbe presto sbloccarsi. L'Atalanta infatti, meta gradita a Pinamonti, sta rinforzando il proprio reparto offensivo e starebbe cercando proprio la punta ex Empoli. Gasperini apprezza molto il ragazzo, ma al momento però l'offerta per il trasferimento, intorno ai 15 milioni, sarebbe giudicata troppo bassa dall'Inter per un giovane attaccante che ha fatto 13 goal in stagione.