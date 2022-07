Eto’o ricorda l’approdo all’Inter: “13 anni da questo momento memorabile”

Samuel Eto'o, leggendario attaccante dell'Inter del Triplete, ha voluto ricordare con affetto sui propri profili social l'approdo all'Inter che qualche giorno fa ha "festeggiato" i 13 anni dallo scambio con Ibrahimovic. L'attaccante camerunense, che ha sempre mostrato grande affetto per l'Inter, non perde occasione per rimarcare il suo legame con il club.