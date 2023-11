Se in campo l‘Inter di Simone Inzaghi continua a mettere in fila risultati positivi che hanno portato la squadra al primo posto in campionato e agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo dalla fine della fase a gironi, fuori dal rettangolo verde i dirigenti nerazzurri non hanno alcuna intenzione di rimanere fermi a guardare.

Anzi, come annunciato dal noto giornalista Fabrizio Romano, il club starebbe accelerando le pratiche per un obiettivo di vecchia data. Si tratta di Tiago Djaló, difensore classe 2000 di proprietà del Lille e attualmente ai box per un infortunio al crociato della passata stagione. Come ricordato dall’esperto di mercato, il portoghese lascerà la formazione francese la prossima estate a zero per la scadenza del contratto.

Per questa ragione, sarebbe definitivamente partito l’assalto dei nerazzurri nei suoi confronti come spiegato dallo stesso Romano su Twitter: “L’Inter sta lavorando a un accordo per ingaggiare Tiago Djaló come free agent nel 2024. Contatti in corso con l’entourage del giocatore per discutere un possibile trasferimento a parametro zero. Ci sono tanti club interessati, l’Inter procederà solo alle loro condizioni ma l’interesse per Djaló è alto da diversi anni”.

L’opinione di Passione Inter

Come analizzato più volte Tiago Djaló incarna tutte quelle caratteristiche che un difensore moderno dovrebbe avere per entrare nelle idee di gioco di Simone Inzaghi. Un centrale di piede destro ma capace di poter giocare in tutti i ruoli del reparto difensivo, sia in una linea a quattro che a tre. Alto 190 centimetri, è un difensore chiaramente molto fisico ed allo stesso tempo aggressivo. Un vero lusso poterlo strappare a Lille la prossima estate a parametro zero, anche se la concorrenza nei suoi confronti sarà spietata.