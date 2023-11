Il Mondiale per Club ricopre d’oro l’Inter: cifra folle in arrivo

Come già annunciato mercoledì sera in seguito alla vittoria dell’Inter contro il Salisburgo, con l’accesso agli ottavi di finale di Champions League il club nerazzurro si è pure aggiudicato virtualmente la qualificazione al prossimo Mondiale per Club. Un format rivisitato e voluto fortemente dalla Fifa sotto una nuova veste che vedrà scontrarsi le migliori squadre al mondo nella competizione che avrà luogo negli Stati Uniti nel 2025.

Come rivelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la sola partecipazione al Mondiale per Club garantirà all’Inter e a tutte le squadre che ne faranno parte un maxi premio da 50 milioni di euro. Una cifra niente male per i nerazzurri che già in questa Champions League si sono aggiudicati con il passaggio agli ottavi ben 34 milioni e 570 mila euro, esclusi gli incassi del botteghino e il market pool.