Inzaghi l’intoccabile di Zhang: per l’Inter vale 275 milioni

Per il terzo anno consecutivo, Simone Inzaghi è riuscito a portare l’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Con due giornate di anticipo, il tecnico nerazzurro ha garantito al club insieme alla squadra la possibilità di ripetere ancora una volta lo straordinario percorso della passata stagione, ma soprattutto un nuovo bottino che farà respirare ancora una volta le casse della società.

Un rendimento, quello che Inzaghi ha fatto registrare negli ultimi tre anni, che ha messo a referto numeri clamorosi sotto il profilo economico. Solamente dai premi Uefa per il percorso realizzato nelle ultime tre edizioni di Champions League, l’Inter ha infatti incassato ben 225 milioni di euro. Una cifra sicuramente elevata, alla quale andranno aggiunti i 50 milioni di euro garantiti al club per la partecipazione al Mondiale per Club 2025.

L’opinione di Passione Inter

E pensare che Inzaghi è costato al club nerazzurro sino ad oggi circa 11 milioni netti. L’ennesimo investimento più che riuscito targato Marotta e Ausilio, una vera fortuna per una società che negli ultimi anni è stata costretta ad autofinanziarsi per mantenere elevato in Italia e in Europa il suo livello di competitività.