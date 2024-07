Inter, cessione dell’attaccante UFFICIALE: la formula del trasferimento

L’Inter piazza un’altra operazione ufficiale in uscita, ancora una volta per un giovane di proprietà che verrà ceduto in prestito. Dopo Mattia Zanotti e Gaetano Oristanio, è la volta della punta classe 2002 Sebastiano Esposito.

Come comunica il sito ufficiale nerazzurro, l’attaccante di Castellammare di Stabia si trasferisce all’Empoli in prestito con diritto di riscatto. Al momento, quindi, non è previsto alcun incasso per l’Inter. Esposito tornerà a misurarsi in Serie A dopo quattro anni dall’ultima volta, quando fu impiegato per diverse partite da Antonio Conte nella stagione 2019-20.