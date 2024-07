Cabal alla Juve, annuncio di Sky: “Mister X per l’Inter”

La Juventus ha piazzato il sorpasso sull’Inter per Juan Cabal. Il difensore colombiano del Verona sembrava ormai prossimo al trasferimento in nerazzurro, ma i bianconeri sono ormai a un passo dal chiudere la trattativa per una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro.

Ma quali saranno ora le mosse dei nerazzurri? Nelle ultime settimane, all’Inter sono stati accostati due nomi a parametro zero come Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, ma anche Johan Vasquez del Genoa o un possibile ritorno di Lorenzo Pirola.

Sky Sport, tuttavia, prefigura un nuovo possibile scenario per il calciomercato nerazzurro. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero andare su un profilo che fin qui non è mai emerso, un Mister X che potrebbe essere svelato anche nelle prossime ore. L’emittente satellitare garantisce che il club campione d’Italia in carica non si farà trovare impreparato dal colpo di scena su Cabal.