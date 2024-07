Bergomi ‘annuncia’ i prossimi 2 ACQUISTI dell’Inter

L’inserimento della Juventus, che ha ormai chiuso per Juan Cabal, cambia ovviamente i piani dell’Inter sul calciomercato. Il club nerazzurro aveva infatti individuato nel colombiano il rinforzo ideale per alternarsi con Alessandro Bastoni come difensore mancino.

Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato delle possibili strategie nerazzurre, affermando che il club prenderà comunque un difensore e potrebbe muoversi anche per un attaccante: “L’Inter ha sempre buone idee sul mercato, poi magari arriva la Juve: è successo con Djaló e ora con Cabal, ma io sono tranquillo. La dirigenza lavora bene, non si faranno trovare impreparati, la rosa è già fortissima e completa. L’infortunio di Buchanan costringe l’Inter a cercare un terzo di difesa o un quinto, perché Inzaghi lo vedeva proprioda quinto e gli impegni sono tanti“.

Poi l’aggiunta sull’eventuale innesto in attacco: “Il club cercherà quel tipo di giocatore, ma attenzione: l’Inter si muoverà anche su un attaccante giovane, che io penso il club stia già cercando. A meno che non rimanga Valentin Carboni. L’idea è però di completare l’attacco con un giocatore con caratteristiche diverse rispetto ai giocatori ora a disposizione“.