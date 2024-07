Film Scudetto Inter, svelata la DATA di uscita al cinema

Dopo averlo annunciato qualche settimana fa, l’Inter comunica anche la data di uscita di “INTER. DUE STELLE SUL CUORE”, film ufficiale per celebrare il ventesimo Scudetto e la seconda stella nerazzurra conquistate nella stagione 2023-24.

Come riportato sul sito ufficiale, “sarà nelle sale dal 19 al 25 settembre 2024. Immagini inedite, testimonianze esclusive, behind the scenes e momenti indimenticabili faranno rivivere in modo unico l’incredibile impresa dei nerazzurri verso la Seconda Stella. Inter e Filmmaster insieme per un lungometraggio dedicato ai tifosi e agli appassionati di sport: gli spettatori saranno trasportati in un viaggio entusiasmante e sorprendente che li proietterà nei luoghi che hanno plasmato la conquista del tricolore. A guidarli ci saranno tutti i protagonisti della Seconda Stella, con testimonianze e contenuti inediti: da Mister Inzaghi a tutti gli eroi nerazzurri scesi in campo, dal Top Management a Legends e celebrities del mondo della musica e dello spettacolo. I biglietti saranno in prevendita a partire da giovedì 22 agosto“.