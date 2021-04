Pedullà – Inter, scatto per Silvestri: proposto Radu al Verona

Il portiere italiano da diverso tempo è nel mirino del club nerazzurro

Reduce come spesso accade da una buonissima prestazione nel match di ieri contro l'Inter, Marco Silvestri a fine stagione potrebbe dire addio all'Hellas Verona. L'estremo difensore classe 1991, infatti, ha un contratto in scadenza nel giugno 2022 e difficilmente estenderà il proprio accordo con la formazione veneta. Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, da un momento all'altro potrebbe dunque scaldarsi la pista Inter, già da diversi mesi interessata al ragazzo sul mercato.