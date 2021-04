Lite Ibrahimovic-Lukaku, le sanzioni: solo multe. Puniti anche Inter e Milan

L'episodio è avvenuto esattamente tre mesi fa in Coppa Italia

Sono rimasti gli spiccioli. La lite tra Lukaku e Ibrahimovic dello scorso 26 gennaio aveva catalizzato tutte le attenzioni del giustizialismo sportivo pendente dalle labbra della giustizia sportiva, almeno sino a che non è subentrata la questione della Superlega, che non ha fatto altro che dirottare le attenzioni degli assetati di condanne da altre parti: e così, per l'episodio Lukaku-Ibra, sono rimasti solo gli spiccioli. La FIGC, infatti, dopo un silenzio durato tre mesi, ha irrogato oggi le sanzioni ai danni dei protagonisti dello scontro fisico e verbale del quarto di finale di Coppa Italia: e le sanzioni, rigorosamente, si sono tradotte in solo denaro.