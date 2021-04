Serie A, la Lazio stende il Milan: è bagarre Champions. Risultati e classifica

L'Inter potrebbe festeggiare lo Scudetto già nella prossima giornata

In ogni caso, per questo fine settimana, la notizia è la caduta del Milan, stasera, contro la Lazio: 2-0 per la squadra di Inzaghi che, ora, mette clamorosamente i rossoneri a rischio per la qualificazione in Champions League, col Napoli capace di balzare al terzo posto col successo di questa sera a Torino contro il Torino. Vince l'Inter e rallenta la Juventus. In zona retrocessione è bagarre per evitare il terzultimo posto. Ecco quindi i risultati e la classifica dell'ultimo turno di campionato.