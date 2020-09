CdS – Inter, Smalling la pista più semplice: pronti 18 milioni in 3 rate

Rimane in pole il nome di Chris Smalling tra i difensori accostati all’Inter nelle ultime ore. Qualora il club nerazzurro dovesse realmente cedere Milan Skriniar al Tottenham, automaticamente dovrebbe rituffarsi sul mercato per ricercare al più presto possibile un sostituto dello slovacco. Per esperienza e conoscenza del calcio italiano, il profilo del centrale di proprietà del Manchester United – in prestito alla Roma la scorsa stagione – potrebbe tornare utile.

Rispetto a Milenkovic e Kabak, la valutazione di Smalling è decisamente inferiore, visto che i Red Devils chiedono 20 milioni di euro per il suo cartellino. La Roma, che vorrebbe riportarlo indietro, fin qui non è andata oltre i 12 milioni di euro più bonus per il difensore. Per quanto riguarda l’Inter, con la cessione di Skriniar potrebbe mettere sul piatto una proposta economica complessiva da 18 milioni pagabili in 3 diversi esercizi finanziari, sfruttando gli ottimi rapporti con il Manchester United.

