Inter, Solet sbarca in Serie A: colpo a zero, tutto fatto

Dopo la clamorosa rescissione del contratto con il Salisburgo, Oumar Solet ha trovato una nuova squadra. Il difensore francese classe 2000, che l’Inter ha seguito con grande interesse negli ultimi anni, sta per approdare a sorpresa nel campionato italiano.

A rivelare la sua nuova destinazione è stato Fabrizio Romano, il quale ha portato alla luce la trattativa in via di definizione. Ad accogliere Solet a costo zero sarà l’Udinese che ha già raggiunto un’intesa verbale con il centrale. Una volta definiti gli ultimi passaggi formali, il club friulano – che sabato affronterà proprio l’Inter in campionato – potrà annunciare il colpo.

Grande curiosità intorno a Solet, considerato da anni un difensore di grande talento. Proprio per questo motivo di recente era stato seguito anche dall’Inter, prima della scelta definitiva ricaduta su Tomas Palacios come vice Bastoni.