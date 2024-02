Appesi i guantoni al chiodo, Samir Handanovic sta continuando il suo lavoro all’Inter in un’altra versa, in giro per i campi d’Europa a osservare profili potenzialmente interessanti per il club nerazzurro. E il nome nuovo da segnalare arriva dalla Serie A ed è italiano.

Infatti, come riportato da Tuttosport, Handanovic sarebbe stato lunedì all’Artemio Franchi per osservare da vicino Michael Kayode, esterno destro classe 2004, a segno con la prima rete in Serie A nella gara vinta 2-1 ai danni della Lazio.

Kayode ha un contratto fino al 2028, con un’opzione per un altro anno, e per strapparlo alla Fiorentina servirebbe una spesa esosa. Per questo motivo, i nerazzurro monitorano anche i profili di Wan-Bissaka e Holm, in attesa di capire il futuro di Dumfries.

L’opinione di Passione Inter

Kayode è senza dubbio una delle sorprese di questo campionato, confermandosi ad alti livelli dopo aver preso il posto da titolare, lasciato vacante dall’infortunato Dodo. A 20 anni ancora da compiere, i suoi margini di crescita sono ampi, ma un’eventuale operazione per portarlo in nerazzurro rischia di essere parecchio complicata.