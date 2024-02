Lautaro, aria di rinnovo: per la firma c’è solo un nodo da sciogliere

Proseguono le trattative tra l’Inter e Lautaro Martinez per arrivare il prima possibile al prolungamento di contratto del capitano nerazzurro. L’accordo tra le parti non sembra essere in discussione, ma stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe ancora un nodo da sciogliere.

Si tratta dei bonus, che potrebbero alzare la parte fissa di ingaggio proposta dall’Inter, di 8 milioni di euro, arrivando a toccare i 10 richiesti dall’entourage del giocatore. I nerazzurri vorrebbero mettere delle clausole legate ai successi di squadra, sfruttando anche l’ottimo rendimento della squadra nelle ultime stagioni.

D’altronde, dall’anno dello Scudetto, il 2020/2021, Lautaro ha alzato sempre alzato almeno un trofeo con la maglia dell’Inter. La partita si gioca qui: Marotta e Ausilio spingono affinché siano i successi ad alzare l’ingaggio, mentre il giocatore vorrebbe margini non troppo complicati. Bisogna trovare la chiave per colmare questa distanza.

L’opinione di Passione Inter

Con il nuovo contratto, Lautaro Martinez diventerà il giocatore più pagato della Serie A. Un’operazione molto dispendiosa per l’Inter, che però vuole riconoscere lo status da capitano e leader al giocatore, per confermare il suo ruolo di pilastro centrale nel progetto nerazzurro del presente e del passato. Un ruolo che il Toro sembra felice di rivestire. Tutti fattori, che fanno pensare con ottimismo alla firma.