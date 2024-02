Pretendenti per Inzaghi: l’Inter ha deciso quando ci sarà il rinnovo

L’ottimo lavoro svolto da Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter sta ottenendo consensi e riconoscimenti ormai in tutta Europa. Per questo motivo, la prossima estate i nerazzurri dovranno tutelarsi anche dall’interesse di altri club per l’allenatore piacentino.

Come riferito da Tuttosport, però, in questo momento c’è solo massima concentrazione sul raggiungimento degli obiettivi sul campo. Pertanto, il discorso legato al rinnovo del contratto di Inzaghi, in scadenza nel 2025, è stato rimandato al termine della stagione.

Tuttavia, come sottolinea sempre il quotidiano torinese, i nerazzurri non potranno gestire la questione con troppa calma, come avvenuto la scorsa estate, quando l’annuncio del prolungamento arrivò solo a settembre. Con le pretendenti pronte a bussare la porta in qualsiasi momento, c’è da blindare Inzaghi al più presto, con un nuovo accordo che potrebbe allungare la sua permanenza fino al 2027, data di scadenza anche dei contratti di Marotta-Ausilio e Baccin.

L’opinione di Passione Inter

Non c’è da stupirsi se i grandi club europei abbiano messo gli occhi su Inzaghi. Ma non c’è nemmeno da stupirsi se l’Inter voglia rinnovare il contratto del tecnico solo a stagione finita. I nerazzurri sono ancora a caccia dello Scudetto e la Champions League è un altro obiettivo importante ancora da giocare. Distrazioni extra-campo non sono ammesse in questo momento.