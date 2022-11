Inter, dalla Spagna spunta un nome nuovo per la fascia sinistra

Spunta un nome nuovo per la difesa dell 'Inter , in attesa di capire cosa potrebbe succedere con Robin Gosens ormai sempre più ai margini del club nerazzurro. Secondo Sport Mediaset infatti, Marotta ed Ausilio potrebbero provare a pescare in Spagna.

All'Inter piacerebbe Jesus Vazquez, giovane e promettente laterale sinistro del Valencia. Il diciannovenne, che con Gattuso sembra finito ai margini del progetto e viene impiegato con il contagocce, potrebbe partire già a gennaio. I nerazzurri potrebbero portarlo a Milano con un prestito poco oneroso (1 milione) per poi scegliere se riscattarlo a giugno per 7-8 milioni. Molto comunque dipenderà dal futuro di Gosens. Senza offerte concrete e appetibili per il tedesco, è improbabile che si muova qualcosa in casa Inter, specie proprio sulla corsia sinistra.