Mercato Inter – Parisi piace, ma l’Empoli non fa sconti

Secondo quanto riportato da TMW, i toscani non si metterebbero di traverso a priori per una cessione a gennaio, ma ad una condizione: poter tenere il ragazzo in prestito almeno fino a giugno. Volontà ribadita anche dall'agente del calciatore. Parisi ha rinnovato di recente fino al 2025 e, viste anche le sue prestazioni, è improbabile che l'Empoli accetti meno di 10 milioni per il cartellino. Sulle sue tracce, oltre a Fiorentina, Lazio e Juventus, ci sarebbe anche l'Inter. I nerazzurri potrebbero intervenire in maniera concreta sul ragazzo qualora riuscissero a piazzare a buon prezzo Gosens, sempre più in bilico.