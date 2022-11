TS – Inter, non solo Skriniar e Dzeko: il punto su tutti i rinnovi in bilico

Le ultime sui calciatori in scadenza di contratto e prestito a fine stagione

Antonio Siragusano

Sono undici i calciatori dell'Inter che a fine stagione potrebbero lasciare il club per la scadenza del contratto o del prestito cui sono legati. Tra questi, chi ha ottime probabilità di rimanere, è ovviamente Milan Skriniar. Le trattative per il rinnovo con il centrale slovacco vanno avanti da settimane con ottimi progressi. Durante la sosta potrebbe essere limata la differenza di un milione di euro che separa domanda e offerta prima della firma ufficiale sul nuovo contratto.

A breve, come annunciato da Marotta, anche Edin Dzeko riceverà la tanto attesa chiamata da parte dei dirigenti per discutere il prolungamento del contratto. Il centravanti bosniaco dovrà rivedere al ribasso l'attuale ingaggio, ma fin qui ha strameritato di rimanere per almeno un altro anno. Come spiegato da Tuttosport, l'Inter cercherà poi di blindare Matteo Darmian, considerato un vero e proprio jolly da Simone Inzaghi. Stesso discorso per Acerbi che sin qui si è dimostrato più che affidabile, dopo essere arrivato la scorsa estate in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.

Situazione più complicata per Stefan de Vrij che da qualche settimana è passato sotto la procura di Federico Pastorello. L'Inter si sta prendendo del tempo e non ha ancora formulato una proposta ufficiale per il rinnovo dell'olandese. Bisognerà dunque attendere i primi mesi del 2023 , come caso di D'Ambrosio e Gagliardini. Per Cordaz, invece, qualsiasi discorso potrebbe slittare solo al termine della stagione.

Fari puntati poi su Handanovic e Lukaku. Il capitano nerazzurro ha di recente perso il posto da titolare in favore di Onana. Il portiere sloveno vorrebbe prolungare per un ultimo anno prima di intraprendere la carriera da allenatore, ma dovrà avere le giuste motivazioni per accettare di andare avanti. Sulla permanenza del centravanti belga, invece, sarà determinante la seconda parte di stagione dopo gli infortuni accusati in questi primi mesi.

L'Inter, ad ogni modo, vorrebbe rinnovare il prestito dal Chelsea per il secondo anno consecutivo alle stesse condizioni già strappate la scorsa estate per favorire il suo ritorno. Infine, dopo aver speso 3 milioni per il prestito oneroso, il club nerazzurro dovrebbe acquistare a titolo definitivo Raoul Bellanova, esercitando il diritto di riscatto fissato con il Cagliari sui 7 milioni.