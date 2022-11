Mercato – Inter, c’è anche la Juventus su Marcus Thuram

Sono tante le concorrenti ai nerazzurri per l'attaccante francese

Negli scorsi giorni , si è diffusa sempre di più la notizia dell'interessamento dell' Inter per Marcus Thuram , attaccante francese del Borussia Moenchengladbach, con il contratto in scadenza nel giugno 2023 . Ma c'è una concorrente italiana.

Su Thuram, in realtà, sembrano esserci gli occhi di molte squadre. Come ad esempio l'Olympique Marsiglia, che vorrebbe anticipare l'operazione a gennaio. Mentre l'entourage del francese sarebbe propenso a un'operazione a parametro zero con destinazione Bayern Monaco.