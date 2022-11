C’è futuro per Gosens all’Inter? In caso di cessione pronte due alternative

C'è grande incertezza intorno al futuro all' Inter di Robin Gosens . Nonostante le prestazioni in crescita delle ultime settimane, la sua permanenza sembra ancora in dubbio. Specie con il mercato invernale che comincia a bussare alla porta.

Le difficoltà avute da Gosens nel suo inserimento all'Inter sono evidenti. Al tempo stesso, una sua cessione, proprio nel momento in cui sembra stia cominciando a ritrovare la brillantezza di un tempo, lascerebbe sicuramente qualche rammarico. La volontà del tedesco, poi, è quella di fare bene in maglia nerazzurra, come ribadito in una recente intervista. Senza dimenticare lo sforzo economico che l'Inter ha fatto per portarlo a Milano, in un periodo in cui le liquidità del club non sono certo abbondanti.