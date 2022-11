Inter, in settimana nuovo incontro con Skriniar per il rinnovo

Il calcio giocato per club tornerà nel nuovo anno, ma nell' Inter tiene ancora banco una questione importante: il rinnovo di Milan Skriniar . Sempre più vicino, ma ancora non ufficiale, il prolungamento di contratto dello slovacco è l'appuntamento principale delle prossime settimane nerazzurre.

Anzi, già di questa settimana. Infatti, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dovrebbe esserci nei prossimi giorni un appuntamento in video-call tra le parti per fare un ulteriore passo avanti nella trattativa.